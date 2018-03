Den velkendte gyldne bue ved McDonald's var i rimelig stor fare for at blive ødelagt, efter en amerikansk mand blev aggressiv efter at være næget 30 burgere.

Der er nogen, der virkelig kan blive i dårligt humør, når de er er sultne. Hvorvidt det var sult, der fik den 37-årige Jedediah Ezekiel Fulton til at forsøge at ødelægge den gyldne bue ved McDonald's i den amerikanske by Sutherlin, er ikke til at sige, men efter at resturantens ansatte nægtede at lave 30 dobbelte cheeseburgere til ham, var det netop, hvad der skete.

Der skriver Fox News.

Den 37-årige mand blev anholdt af politet, efter at han var gået amok i restauranten. Manden skulle eftersigende først have ødelagt et af McDonald's' bannere og derefter gået til angeb på den gyldne bue.

Jedediah Ezekiel Fulton blev anholdt, efter han mildest talt gik amok i en McDonalds i byen Sutherlin, Oregon.

Politet i Sutherlin udtaler også, at han skullle have grebet fat i en anden persons t-shirt, og at et vidne, der var til stede, skulle have trukket en pistol frem.

Der er ikke nogen yderligere forklaring på, hvorfor McDonald's nægtede at lave bestillingen på 30 burgere.

Den 37-årige venter nu på at skulle for retten, men yderligere vides der ikke. Klart står det dog, at der umiddelbart ikke er noget, der skal komme mellem Jedediah Ezekiel Fulton og hans cheeseburgere.