For det meste lægger folk julegaver under træet med den hensigt at pakke dem op. Men det var ikke tilfældet med 60-årige Adrian Pearce fra Toronto i Canada.

Han gemte nemlig en julegave, han havde fået af sin ungdomskæreste, og lagde den under juletræet hvert år i 47 år uden at åbne den. Lige indtil nu.

Det var Adrian Pearces første kærlighed, så det gjorde ekstra ondt, da hun droppede ham den dag for 47 år siden.

Især tanken om, at hun droppede ham, fordi hun kyssede med en anden fyr, mens hun var ude at købe hans julegave, var hård.

Så den unge Adrian Pearce gik hjem med en gave i hånden og et knust hjerte.

Måske var det et statement, måske var det noget andet, men af en årsag placerede han altså den uåbnede julegave under træet gennem næsten et halvt århundrede. Selv efter han var blevet gift og havde fået børn, skriver News.

Børnene blev ved med at spørge ham, om de ikke nok kunne åbne den. Men Adrian Pearce var stålfast - den skulle ikke åbnes.

Men en dag satte hans kone foden ned og forviste gaven fra familiens juletræ.

Adrian Pearce lavede et Facebook-opslag med gaven, han havde beholdt gennem årtier, og skæbnen ville, at en af hans venner kendte hans gamle high school-kæreste, Vicki Allen, og sendte hende et link til hans opslag.

»Jeg var overrasket og chokeret, da jeg først hørte om det. Jeg var forbløffet over, at nogen ville holde ved en følelse så længe eller huske mig så længe eller har været i stand til at modstå fristelsen så længe,« fortalte Vicky Allen til Daily Mail.

Efter de fik kontakt til hinanden, besluttede Adrian Pearce og hans kone sig for at rejse til British Columbia for at besøge hans første kærlighed.

Lidt af en rutschebanetur endte med, at Vicki Allen åbnede gaven for Adrian Pearce til et lokalt velgørenhedsarrangement, der sørger for julemad til familier i nød.

Inde bag det kulørte papir gemte sig en lille bog. ‘Love Is: New Ways To Spot That Certain Feeling’ hed den.

De to gamle flammer er i dag gode venner, så som Adrian Pearce fortæller, er titlen på bogen faktisk ret passende.