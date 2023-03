Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der var bare få øjeblikke til, at flyet skulle lette fra Los Angeles International Airport, da alle ombord fik sig en forskrækkelse.

For her besluttede en mandlig passager sig for at forlade flyet.

Ifølge CNN skete episoden lørdag morgen kl. 10.40 lokal tid. Det bekræfter luftfartsmyndigheden Federal Aviation Administration.

Her åbnede den mandlige passager en af flyets døre, aktiverede evakueringssliskerne og hoppede ud.

Manden føres væk af politiet. Vis mere Manden føres væk af politiet.

Eller som passageren Gillian Sheldon beskriver det på Twitter:

»Holy shit,« lyder det her:

»Lige da mit fly forlod gaten i Los Angeles International Airport, løb en mand op fra bagenden af flyet og åbnede døren.«

Flypersonalet forsøgte forgæves at stoppe manden inden i flyet, men han blev dog hurtigt efterfølgende tilbageholdt på landingsbanen.

Siden ankom politiet, og passageren blev anholdt.

I stedet for at flyve til Seattle til tiden blev de øvrige passagerer eskorteret ud af Boeing 737-flyet og transporteret til et andet fly.

Ingen kom til skade.