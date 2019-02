Føderal dommer peger på tre tilfælde, hvor Trumps tidligere kampagnechef har løjet om ruslandsforbindelser.

En føderal dommer fastslår, at Donald Trumps tidligere kampagnechef i tre tilfælde bevidst har løjet for efterforskere i Rusland-undersøgelsen.

Det skriver nyhedsbureauet AP på baggrund af retsdokumenter.

Amy Berman Jackson, distriktsdommer i Washington DC, mener desuden, at der er beviser for, at Manafort har brudt den tilståelsesaftale, han tidligere har indgået med føderale efterforskere i sagen.

Det er blandt andet 69-årige Manaforts kontakt til tidligere samarbejdspartnere med tætte forbindelser til Rusland, som han skal have løjet om.

I sidste uge kom det frem, at Manaforts møde under valgkampen i 2016 med russeren Konstantin Kilimnik er "kernen" i Robert Muellers Rusland-undersøgelse.

Manafort skal ifølge Berman Jackson også have løjet om sin involvering i deling af meningsmålingsdata med Kilimnik under præsidentvalgkampen.

Paul Manafort sidder i øjeblikket fængslet og afventer dom.

/ritzau/