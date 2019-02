Føderal dommer peger på tre tilfælde, hvor Trumps tidligere kampagnechef har løjet om ruslandsforbindelser.

En føderal dommer fastslår, at Donald Trumps tidligere kampagnechef i tre tilfælde bevidst har løjet for efterforskere og en føderal storjury i Rusland-undersøgelsen.

Amy Berman Jackson, distriktsdommer i Washington DC, mener desuden, at der er beviser for, at Manafort har brudt den tilståelsesaftale, han tidligere har indgået med føderale efterforskere i sagen.

Paul Manafort står i øjeblikket over for to forskellige retssager med tråde til den særlige efterforsker Robert Muellers Rusland-undersøgelse. Han kan risikere op til to års fængsel for at have løjet for efterforskerne.

Der fældes dom i næste måned.

Ifølge distriktsdomstolen i Washington DC er det blandt andet 69-årige Manaforts kontakt til en russisk samarbejdspartner, som han skal have løjet om.

Der er tale om 48-årige Konstantin Kilimnik, som angiveligt er knyttet til den militære efterretningstjeneste - tidligere kendt som GRU. Den menes at stå bag det russiske forsøg på at påvirke det amerikanske valg.

Det er tidligere kommet frem, at de to blandt andet diskuterede Ruslands annektering af den ukrainske halvø Krim.

I sidste uge kom det frem, at Manaforts møde under valgkampen i 2016 med Kilimnik er "kernen" i Robert Muellers Rusland-undersøgelse.

Mueller undersøger, hvorvidt Rusland aktivt blandede sig i den amerikanske præsidentvalgkamp - og hvorvidt Trumps kampagne samarbejde med dem.

Af retsdokumenterne fremgår det, at Konstantin Kilimnik var i Washington D.C. for at deltage i Trumps indsættelse i januar 2017.

Manafort skal ifølge Berman Jackson også have løjet om sin involvering i deling af meningsmålingsdata med Kilimnik under præsidentvalgkampen.

Manaforts forsvarere har argumenteret for, at han ikke har vildledt efterforskerne bevidst. Der er i højere grad tale om "forglemmelser", lyder det.

Paul Manafort sidder i øjeblikket fængslet i staten Virginia og afventer dom.

/ritzau/AP