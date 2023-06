Den russiske flåde har oprustet forsvaret på Krim-halvøen med kampklare delfiner.

Den mistanke lufter den britiske efterretningstjeneste nu på Twitter, efter spioner har fået øje på bure til de store pattedyr på Ruslands flådebase ved Krim.

I en rapport bemærker efterretningstjenesten, at Rusland har investeret massivt i sikkerheden på flådebasen, der ligger i byen Sevastopol.

»I de seneste uger er forsvaret højst sandsynligt også blevet forstærket af et øget antal trænede havpattedyr,« fremgår det i rapporten, der peger på tilstedeværelsen af flere bure, der 'sandsynligvis huser delfiner'.

Den britiske efterretningstjeneste har delt et kort over den russiske flådebase og markeret et sted, hvor der angiveligt er delfinbure. Foto: Ministry of Defence, UK. Vis mere Den britiske efterretningstjeneste har delt et kort over den russiske flådebase og markeret et sted, hvor der angiveligt er delfinbure. Foto: Ministry of Defence, UK.

Delfinerne skal 'formentlig bruges til at standse fjendtlige dykkere,' lyder det videre.

Morten Tange Olsen, der er marinbiolog ved KU med speciale i havpattedyr, fortæller, at flere nationer har benyttet sig af delfiner i krig.

»Man kan træne dem til mange ting. Man kan træne dem til at se, om der er dykkere i nærheden og give et signal om det,« siger han.

Kan man træne dem til at angribe folk?

»Man kan sikkert godt træne dem til at svømme hen med en lille bitte bombe i munden og plante den. Det tror jeg, man kan.«

Rusland har trænet flere havpattedyr til militære missioner, heriblandt hvaler og sæler, lyder det fra den britiske efterretningstjeneste.

Netop at plante sprængstof har Rusland brugt delfiner til under Den Kolde Krig, siger en pensioneret oberst til nyhedsbureauet AFP.

Morten Tange Olsen bemærker, at også den amerikanske flåde har benyttet sig af delfiner.

Den har også benyttet sig af søløver, skriver CBS. Det skete få år efter 9/11, hvor de pelsede havdyr blev udstationeret i Mellemøsten.

Flådebasen i Sevastopol, der ser ud til at huse delfiner, er den russiske Sortehavsflådes hovedbase. Ukraine har flere gange angrebet Sevastobol.