En 30-årig mand er afgået ved døden, efter han blev holdt fast af en medpassager i metroen i New York.

Det skriver BBC.

Den 30-årige skulle have opført sig så uberegneligt, at en 24-årig tidligere marinesoldat lagde den 30-årige mand på jorden med fat om hans hals i to minutter og 55 sekunder.

En freelancejournalist var til stede i metroen, hvor han filmede hændelsen.

Da politiet nåede frem, var den 30-årige bevidstløs.

Han blev herefter bragt til hospitalet, hvor han blev erklæret død.

Freelancejournalisten fortæller til BBC, at den 30-årige mand råbte af passagerne i toget og kastede med skrald.

»Jeg har ikke noget mad, jeg har ikke noget at drikke, jeg er færdig med det hele. Jeg har ikke noget imod at få fængselsstraf for livet. Jeg er klar til at dø,« skulle den 30-årige have råbt ifølge freelancejournalisten.

På en video kan man