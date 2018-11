Maltesisk politi har identificeret flere mistænkte bag journalistdrabet sidste år, siger anonyme kilder.

Maltesiske efterforskere har identificeret en række personer, der menes at stå bag drabet på journalist Daphne Caruana Galizia i oktober sidste år.

Det siger anonyme kilder, der leder drabsefterforskningen, søndag til det maltesiske medie The Sunday Times of Malta ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge kildernes oplysninger drejer det sig om en gruppe på flere end to personer med maltesisk statsborgerskab, skriver The Sunday Times of Malta.

De identificerede personer er de hovedmistænkte i sagen, og de beordrede angiveligt drabet på journalisten, siger kilderne til avisen.

De anonyme kilder vil ifølge The Sunday Times of Malta ikke oplyse, hvem de mistænkte er.

Daphne Caruana Galizia var en kendt blogger og undersøgende journalist, der tidligere afslørede korruption blandt middelhavslandets politiske elite.

Bloggeren, der beskyldte Maltas regering for korruption, blev 16. oktober 2017 dræbt af en kraftig bilbombe i nærheden af den maltesiske hovedstad, Valletta.

I december sidste år blev ti mænd anholdt i forbindelse med efterforskningen, hvoraf tre mænd blevet sigtet for at stå bag drabet.

Det drejer sig ifølge nyhedsbureauet AFP om brødrene George og Alfred Degiorgio på henholdsvis 55 og 53 år samt Vincent Muscat, der er 55 år. Alle nægter sig skyldige.

/ritzau/