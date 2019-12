Maltas premierminister vil træde tilbage, når en afløser er valgt. Processen indledes i januar, siger han.

Efter massivt pres fra demonstranter, opposition og familien til en dræbt journalist meddeler Maltas premierminister, Joseph Muscat, at han vil trække sig fra sin post.

Det vil ske, når der er fundet en afløser, siger han i en tv-transmitteret tale søndag aften.

Han tilføjer, at han vil bede sit parti om at indlede processen med at finde en afløser den 12. januar.

I løbet af weekenden har flere kilder tæt på regeringen nævnt 18. januar som den dato, hvor Muscat formentlig ville træde tilbage.

Premierministerens melding kommer midt i den største politiske skandale, hans regering har været ramt af i årevis.

Skandalen drejer sig om drabet på den undersøgende journalist Daphne Caruana Galizia i 2017.

Caruana Galizia var kendt for at lede efter oplysninger om økonomisk kriminalitet blandt højt placerede maltesere.

Drabssagen og den løbende efterforskning har udviklet sig til en alvorlig politisk krise for Maltas regering.

Stabschefen og ministeren for turisme har trukket sig, og landets økonomiminister har ladet sig suspendere fra regeringen.

Muscat siger i tv-talen søndag aften, at han vil også træde tilbage som partileder for regeringspartiet.

