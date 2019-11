Maltas politi intensiverer efterforskningen af drabet på undersøgende journalist. Folk i landets top i fokus.

Stabschefen for Maltas regering, Keith Schembri, er tirsdag trådt tilbage, og politiet bekræfter, at det fortsætter med at efterforske drabet på den undersøgende journalist Daphne Caruana Galizia i 2017.

Schembri er tidligere blevet afhørt i sagen.

Premierminister Joseph Muscat oplyser, at Schembri mandag aften fortalte ham, at han ville træde tilbage.

Hans afgang kommer, samtidig med at politiet siger, at det vil intensivere afhøringen af folk, der kan give flere oplysninger om mordet på Caruana Galiza. Avisen Times of Malta skriver, at Schembri er blandt dem.

Caruana Galiza blev dræbt af en bilbombe i oktober 2017. Hun var kendt for at lede efter oplysninger om økonomisk kriminalitet blandt højt placerede maltesere.

Premierminister Muscat siger, at han ikke er blevet informeret om, hvorvidt Schembri er ved at blive afhørt af politiet.

- Jeg ved ikke, om han blev afhørt, eller hvad han bliver afhørt om, siger han.

Der har været pres på Schembri siden sidste uge for at få ham til at gå.

Her blev rigmanden Yorgen Fenech anholdt og omtalt som en interessant person i forbindelse med mordsagen.

/ritzau/dpa