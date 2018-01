Svensk politi efterforsker en trussel på mail mod universitetet i Malmø. Alle skal blive hjemme mandag.

Malmø. Malmø Universitet beder studerende og medarbejdere om at blive hjemme på mandag.

Det skyldes, at universitet har modtaget en mail, som indeholder en alvorlig trussel, som drejer sig om den pågældende dag.

- Jeg mener, at det er vigtigt at holde alle informerede om situationen, og det er besluttet, at universitetet vil holde lukket mandag, siger vicerektor Kerstin Tham til universitetets hjemmeside.

Politiet er involveret, og indledende efterforskning er i gang.

Hverken politiet eller universitetet kan fastslå troværdigheden i mailtruslen.

Der vil blive fastlagt nye datoer for alle eksamener, der skulle have været mandag. De berørte studerende vil blive informeret per mail.

/ritzau/