‘Hvis det, der skete i Skåne i foråret, var første bølge, så er det her en tsunami.’

Sådan lyder opråbet fra Mattias Bergström, der er anæstesi- og intensiv læge ved Universitetssygehuset i Malmø.

På Facebook har han delt en graf, der viser, at hospitalet har tre gange så mange coronasmittede patienter som i foråret.

Oven i dét er flere af de ansatte selv blevet smittet, skriver lægen.

‘Store dele af personalestyrke er slået ud. Nogle afdelinger kæmper for overhovedet at holde åbent. Det personale, der er tilbage, tager flere og flere vagter uden ekstra kompensation,’ skriver Mattias Bergström.

Han mener, at det svenske sundhedsvæsen er tæt på en katastrofesituation, hvor behovet for behandling overstiger kapaciteten.

‘Folk er syge. Folk lider. Folk er ved at dø,’ skriver han.

Og det er altså ikke kun Mattias Bergström fra Malmø, der kan berettet om et svensk sundhedsvæsen tæt på kollaps.

Tidligere i denne uge fortalte Matilda Nygren, der er sygeplejerske på Akutmodtagelsen på Nya Karolinska Sygehuset i Stockholm, hvordan hendes arbejdsplads efterhånden minder om en menneskefabrik.

»Jeg ser kolleger græde på næsten hver vagt. Af frustration, af vrede og tristhed. Over ikke at være tilstrækkelige for patienterne. Ikke være nok for deres nærmeste eller sig selv. Mange har sagt op. Mange er sygemeldt,« siger hun.

Og det er altså ikke en situation, der lige er til at se en ende på.

Björn Eriksson, der er direktør for sundhed og behandling i Region Stockholm, siger, at sundhedspersonalet formentlig kommer til at skulle kæmpe videre hele januar.

»Vi har en ekstrem situation lige nu med næsten 800 indlagte. Og det ser ud til, at det varer længere, end det gjorde i foråret, fordi smittespredningen ikke bliver mindre. Vi kan kun forvente, at flere får brug for hjælp,« siger han til Expressen.

Ifølge SVT er arbejdspresset lige nu så hårdt i Region Stockholm, at flere har sagt op.

En kortlægning, som SVT har lavet, viser at 3.600 sygehuspersonale har sagt op siden marts. Det er 900 flere end året før.

F.eks. har 34 ud af 50 sygeplejersker på intensivafdelingen på Danderyds Sygehus i Stockholm sagt op siden januar.

Björn Eriksson mener, at svenskerne ikke har været gode nok til at holde afstand og dermed undgå smitte. Og sygehusene har kun lige kunnet følge med, fordi personalet har gjort en kæmpe indsats.

»Men det går ikke længere. Jeg har søgt National Board of Health and Welfare om at få mere støtte til vores sygeplejersker på sygehusene. Vi har brug for deres hjælp,« siger han.

Norge, der klarer sig betydelig bedre end nabolandet, har ifølge NRK lørdag tilbudt at sende sundhedspersonale til Sverige.

Men Sverige har endnu ikke formelt bedt Norge om hjælp, siger kriseberedskabschefen hos de norske sundhedsmyndigheder, Johanna Sandwall.

»Der findes et nordisk samarbejde under den nordiske sunhedberedksabsaftale, hvor vi skal hjælpe hinanden under kriser. Men Socialstyrelsen har endnu ikke bedt om hjælp fra andre lande endnu,« siger hun til VG.

Anæstesi- og intensiv lægen fra Malmø har da også først og fremmest et budskab til sine landsmænd. Især dem, der stadig synes, de stadig skal en tur i storcentret, på restaurant eller fitness.

‘Det gør ondt. Dels fordi jeg også gerne vil ud og drikke en øl. Men først og fremmest fordi, det ikke kan være gået nogens næse forbi. At enhver kontakt udgør en risiko for øget smittespredning,’ skriver han på Facebook, hvor han slutter med at skrive:

‘Hvorfor spørger du ikke dig selv, om du kan afholde dig fra noget? Så gør du en forskel! Så er du en helt!’