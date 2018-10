Et voldsomt uvejr har fra sent tirsdag aften ramt den spanske ferieø Mallorca i Middelhavet.

Store mængder regn har skabt oversvømmelser, og uvejret har været så kraftigt, at det har kostet mindst fire personer livet, mens op mod 20 andre frygtes forsvundet, skriver Majorca Daily Bulletin, El Pais samt flere internationale medier.

Det er byen Sant Loranc des Cardassar på den østlige side af øen, der i skrivende stund er hårdest ramt af vejret. Flere gader står under vand.

Flere personer har måttet søge tilflugt på fra hustage eller træer, hvorfra redningsfolk efterfølgende har reddet dem. Andre er blevet reddet ud af biler, efter de har været indespærret af vandmasser.

En af de døde mistede livet, efter vedkomende blev fanget af vandmasser, der strømmede ind i hans hus, fortæller The Olive Press.

Myndigheder og redningsfolk arbejder sammen med militærpersonel om at hjælpe folk i området, fortæller New Strait Times. Scener fra byen viser, hvordan vandet strømmer igennem gaderne, og det ses, hvordan biler står under vand.

Oversvømmelserne betød, at strømmen gik i byen, ligesom telefonforbindelsen røg flere steder, fortæller Majorja Daily Bulletin. Den manglende strøm og dermed belysning har været med til at besværliggøre eftersøgningsindsatsen efter eventuelle ofre, fortæller The Guardia Civil.

Folk er ikke desto mindre blevet evakueret fra deres hjem, og det fremgår på billeder, hvordan adskillige har måtte indstille sig på at tilbringe natten til onsdag i sportshaller.

Her forbereder folk sig på at tilbringe natten til onsdag i en sportshal, efter de er blevet evakueret på grund af det voldsomme vejr, der har ramt Mallorca.

'Min solidaritet og støtte går til familie og venner til ofrene, og alle dem, der er blevet ramt af de tragiske oversvømmelser,' twittede den spanske premierminister Pedro Sanchez tidlig onsdag morgen.