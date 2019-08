Hvis feriebilletten til Mallorca allerede er købt, så kan man godt begynde at krydse fingre.

Der bliver nemlig udsendt en advarsel om, at ferieøen snart kan komme til at have en meget grum stank.

Og grunden til det er faktisk simpel. Det skyldes nemlig, at skraldemændene på øen planlægger at strejke.

Derfor skal du være ekstra opmærksom, hvis du er på Mallorca fra den 22. august. Det er nemlig den dag, at skraldemændene har sagt, at strejken vil starte. Det skriver Daily Star.

Medmindre de altså får forhandlet en aftale på plads inden.

»Vi ønsker ikke at skade turismen. Men med en strejke ligesom denne, så kommer Mallorca til at lugte over det hele på tre dage,« siger skraldemændenes unions leder Miguel Pardo.

Turister bliver derfor nu advaret mod, at der hurtigt kan ende med at lægge bjerge af skrald på gaderne ude foran hotellerne på ferieøen.

Skraldemændene er ude efter en lønstigning, så de kan komme op i nærheden af en indtjening på 9700 kroner om måneden.