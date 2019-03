Sol, sommer, strand - og masser af alkohol.

Den kombination er der mange turister, der nyder godt af på den populære spanske ferieø Mallorca.

Men nu bliver lagt en dæmper på de våde dråber. De mest populære steder i byen Palma vil nemlig fremover have et sæt helt nye alkoholregler.

Det skriver BBC.

De lokale myndigheder er godt og grundig træt af overberusede turister, og derfor vil det fra 1. april være muligt for politiet at uddele bøder på op til 3000 euro - svarende til lidt over 22.000 kroner - hvis man ikke opfører sig ordentligt i gaderne.

Derudover må diskoteker, restauranter og barer heller ikke længere reklamere for alkohol i gaderne, mens det enkelte steder også bliver forbudt at tilbyde 'happy-hours' og 'to-for-en-tilbud'.

Mallorca har længe været en turistmagnet for unge mennesker fra Nordeuropa, der indtager massive mængder af alkohol og er i byen til sent på natten.

Og det er det, som de lokale myndigheder nu vil lægge låg på.

Foto: ENRIQUE CALVO Vis mere Foto: ENRIQUE CALVO

Bare sidste år var der mindst 15 tilfælde, hvor fulde turister faldt ned fra balkoner på Mallorca.

I otte af tilfældene endte det med at have alvorlige konsekvenser.

Det førte til, at ejere af lejligheder fremover skulle have en tilladelse, hvis de ville leje stedet ud til turister.

De nye alkoholregler gælder ved Playa de Palma og fire andre centrale zoner i Palma.