Premierministeren i Mali forlader sin post, fire uger efter at en massakre på civile chokerede landet.

Premierministeren i Mali, Soumeylou Boubeye Maiga, og hans regering er sent torsdag aften trådt tilbage.

- Præsidenten accepterer opsigelsen fra premierministeren og fra regeringens medlemmer, hedder det i en erklæring fra præsident Ibrahim Boubacar Keitas kontor ifølge nyhedsbureauet Reuters.

En afløser for premierministeren vil blive udpeget snarest, fremgår det af meddelelsen, der er udsendt kort efter midnat.

Siden en massakre på 160 civile i marts har det afrikanske land været ramt af uroligheder.

Oppositionen har kritiseret premierminister Soumeylou Boubeye Maiga for hans håndtering af voldsbølgen.

Onsdag drøftede parlamentet i Mali et forslag om en mistillidsafstemning mod regeringen. Oppositionen beskylder den for at være ude at stand til at sætte en stopper for volden og nedkæmpe militante islamistiske grupper.

Afstemningen i parlamentet skulle ifølge nyhedsbureauet AFP have fundet sted fredag.

Også befolkningen har vist utilfredshed med premierminister Maiga og hans regering.

Den 5. april demonstrerede titusindvis i gaderne i hovedstaden Bamako mod den tiltagende vold og beskyldte regeringen for at gøre for lidt for at stoppe den.

Spændingerne i landet har været tiltagende, siden 160 personer i en landsby i det centrale Mali den 23. marts blev skudt eller hakket ihjel med macheter.

Medlemmer af den etniske dogon-gruppe beskyldes for at stå bag drabene. Alle ofre tilhørte det muslimske fulani-folk, der traditionelt ernærer sig som hyrder.

Uenighed om retten til land har ført til mange sammenstød mellem de to grupper. I fjor kostede konflikten mellem de to grupper omkring 500 liv ifølge FN.

Myndighederne har anholdt fem personer, som mistænkes for at tage del i massakren. Det er trods løfter fra premierminister Maiga ikke lykkedes at afvæbne den milits, som mange mener planlagde massakren.

/ritzau/