Ingen af præsidentkandidaterne i Mali fik nok til stemmer til at sikre sig sejren i første runde.

Bamako. Malis præsidentvalg skal ud i en ny valgrunde, efter at hverken landets nuværende præsident, Ibrahim Boubacar Keita, eller rivalen Soumalia Cisse fik nok stemmer til at sikre sig sejren i første omgang.

En kandidat skal modtage mindst 50 procent af stemmerne for at kunne erklære sig som vinder i første runde.

Præsident Keita fik 41,4 procent af stemmerne. Cisse tog sig af 17,8 procent af stemmerne. Derfor skal de maliske vælgere i stemmeboksen igen for at vælge mellem de to.

Blot 43 procent af de stemmeberettigede maliere satte deres kryds ved søndagens valg. Det er rekordlavt i Vestafrika.

Den siddende præsident Keitas lejr har været overbevist om, at man ville trække sig sejrrigt ud af valget. Den udelukkede dog på forhånd ikke, at valget skulle afgøres i anden runde.

- 41 procent i første runde i et valg med 24 andre kandidater er et resultat, som vi hylder, siger Keitas talsmand, Mahamadou Camara, og tilføjer:

- Vi er fortrøstningsfulde i forhold til resultatet af den kommende runde.

I den modsatte lejr - hos rivalen Soumalia Cisse - mener man, at præsidentens lejr har snydt med valgresultatet.

- Valget har været præget af uregelmæssigheder, svindel og korruption.

- Men på trods af den massive svindel, så skal præsidenten alligevel ud i anden valgrunde. Det er en sejr for det maliske folk, siger chefen for Cisses valgkamp, Tiebile Drame.

Søndagens præsidentvalg var præget af vold, trusler og påsatte brande.

Volden i det vestafrikanske land er blevet forværret drastisk, siden Keita kom til magten for fem år siden.

Spændinger mellem rivaliserende etniske grupper er almindelige i landet.

Al-Qaeda-tilknyttede ekstremister har siden 2015 regelmæssigt angrebet sikkerhedsstyrker og en fredsbevarende FN-mission i landet.

/ritzau/Reuters