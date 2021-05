Efter anholdelser i de øverste politiske lag i Mali, vil vicepræsidenten udpege en ny premierminister.

Indenfor et par dage vil en ny premierminister blive udpeget i Mali, siger Assimi Goïta, der er vicepræsident i Mali, fredag ifølge AFP.

Mandag blev den daværende præsident Bah N'Daw og premierminister Moctar Ouane anholdt og bragt til en militærbase efter ordre fra vicepræsidenten.

Det skete, efter de øverste politiske ledere havde foretaget en regeringsrokade, hvor to officerer mistede posten.

Onsdag trak de to tidligere statsledere sig fra deres poster, og torsdag blev de løsladt.

Anholdelserne har medført international fordømmelse. FN's sikkerhedsråd opfordrede onsdag til, at alle embedsmænd, der blev tilbageholdt af Malis militær, skulle frigives "sikkert, omgående og uden forbehold".

Assimi Goïta har meddelt, at han leder landet, nu hvor de to tidligere statsoverhoveder er trådt af. Han har fredag sagt, at han var nødsaget til at handle.

- Vi blev nødt til at vælge mellem uorden og sammenhæng mellem forsvaret og sikkerhedsstyrkerne, og vi valgte sammenhæng, siger han.

Vicepræsidenten stod i august sidste år bag et kup, hvor den tidligere præsident Ibrahim Boubacar Keita blev væltet af unge officerer i hæren.

