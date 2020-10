Prisen var kun små 270 kroner. Nu kan værdien af den beskedne investering vise sig at være et trecifret millionbeløb værd.

Det kan meget vel blive virkeligheden for en australier, der ser ud til at have gjort sig et lidt af et kup på et marked i byen Geelong.

Her købte vedkommende, hvis identitet ifølge 9News er ukendt, et maleri, der forestiller en mølle – malet i en stil, der umiskendeligt kunne minde om en af historiens allermest berømte kunstnere: Hollandske Vincent van Gogh.

Derfor er maleriet nu under lås og slå 'et sted i Melbourne'. Og det har både været i hænderne på eksperter fra museet National Gallery of Victoria og under mikroskopet på Monash-universitetet. Se det herunder:

»Det har allerede vist sig, at den måde, det er bygget op på nedenunder, ligner Vincent Van Goghs stil,« fortæller historikeren Andrew Mackenzie, der er med til at undersøge maleriet, til 9News.

Men hvordan kan en maleri af Vincent Van Gogh, der døde i 1890, dukke op på den anden side af kloden så lang tid efter kunstnerens død? Jo, det er der måske endda en logisk forklaring på.

For hollænderne havde i sin tid en god ven i den australske kunstner John Peter Russell , der dengang var på besøg i Europa.

»Van Gogh sagde til sin ven: 'Vælg et par stykker fra mit atelier, inden du tager tilbage til Australien'. Så det kunne meget vel være et af dem,« forklarer Andrew Mackenzie:

»Hvis det viser sig at være et ægte Van Gogh, vil det sandsynligvis blive et af de mest værdifulde malerier i Australien.«

Den pudsige sag minder om et syv år gammelt tilfælde fra Norge, hvor et Vincent Van Gogh-maleri dukkede op efter at have ligget i årevis på et loft.