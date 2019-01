Det prestigefulde amerikanske universitet Notre Dame har besluttet at tildække et gammelt vægmaleri - fordi det kan virke stødende.

Vægmaleriet viser manden, der opdagede Amerika, Christoffer Columbus, men ifølge universitetets rektor ser mange besøgende - og studerende - noget helt andet i maleriet.

'Vægmalerierne af Luigi Gregori, som pryder indgangen til Notre Dames hovedbygning, viser Christopher Columbus' liv og opdagelsesrejser,' skriver Notre Dames rektor, John Jenkins, i en mail til alle studerende.

'Imidlertid er mange i løbet af de seneste par år begyndt at se vægmalerierne som i bedste fald blinde overfor de konsekvenser, Columbus' opdagelsesrejser havde for de indfødte, som boede i denne 'nye verden', og i værste fald nedgørende overfor dem,' fortsætter rektoren i mailen, der ramte de mange studerendes indbakker søndag aften.

Intentionerne var nogle helt andre, da vægmalerierne - som tusinder af studerende og besøgende går forbi hver eneste dag - blev lavet fra 1882 til 1884, skriver flere medier, herunder ABC News.

Som et overvejende katolsk universitet i et land, hvor protestanterne var i flertal, lod Notre Dame Columbus portrættere som en helt, der også var immigrant - og (sandsynligvis) en troende katolik.

Budskabet til de studerende var, at de som immigranter og katolikker (mange af de studerende havde dengang italienske eller irske aner) skulle føle sig amerikanske og være stolte af det.

Men nogle af de studerende af indiansk afstamning har i årevis kæmpet for at få malerierne fjernet, hvilket Jenkins i sin mail udtrykker forståelse for.

'For de indfødte i dette 'nye' land, var Columbus' ankomst imidlertid intet mindre end en katastrofe. Uanset hvad Columbus' ankomst til den nye verden ellers førte med sig, ledte den til udnyttelse, ekspropriation af jord, undertrykkelse af blomstrende kulturer, slaveri og nye sygdomme, som førte til epidemier, der dræbte millioner,' skriver John Jenkins.

Han og universitetets bestyrelse ønskede ikke at fjerne vægmalerierne, da kunstværkerne i så fald ville gå tabt for altid.

Derfor har man besluttet at dække vægmalerierne til med stof, så de ikke er synlige.

Det vækker begejstring blandt sammenslutningen af indfødte studerende på universitetet.

'Sammenslutningen af indfødte studerende på Notre Dame er taknemmelig over fader Jenkins betænksomme og vise beslutning,' skriver de blandt andet i en meddelelse på Facebook.

Allerede i 1995 forsøgte de at få vægmalerierne fjernet, men uden held. I stedet begyndte universitetet at uddele pamfletter med information om den historiske kontekst, malerierne blev fremstillet i, til de besøgende.

I 2017 skrev 340 studerende under på en erklæring om, at vægmalerierne tiljubler slaveriets ondskab og sætter sorte og personer af indiansk afstamning i bås.

John Jenkins skriver i brevet til de studerende, at vægmalerierne undtagelsesvis stadig vil blive fremvist ved særlige lejligheder.