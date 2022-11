Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et billede af Marc Chagall, der blev stjålet af nazisterne under den Anden Verdenskrig, blev i tirsdags solgt for 53 millioner kroner på en auktion i New York.

Det var forinden blevet returneret til de rette franske ejere og deres arvinger.

Salget var en del af efterårssæsonen på Phillips auktioner. Der ser man de store huse sælge malerier for adskillige milliarder dollar på få dage. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Bare i tirsdags solgte Phillips 49 værker for næsten 139 millioner dollar. Det dyreste var et billede af Cy Twombly, 'Utitlet' fra 2005, som gik for 41,6 millioner dollar. Det tilhørte den franske forretningsmand Francois Pinault.

Marc Chagall i studiet i Madoura i Vallauris 11. juni 1952. Foto: MEUNIER Vis mere Marc Chagall i studiet i Madoura i Vallauris 11. juni 1952. Foto: MEUNIER

Chagalls maleri fra 1911 hed 'Faderen', og det blev i 1928 købt af den polsk-jødiske violinmager David Cender. Han mistede alt, da han blev tunget til at flytte ind i ghettoen i Lodz.

Hans kone og datter blev dræbt i koncentrationslejren Auschwitz, mens han selv overlevede i lejren. I 1958 flyttede han til Frankrig, hvor han døde i 1966 uden at få billedet retur.

I mellemtiden indgik maleriet i udstillinger, og det viste sig, at det var Marc Chagall selv, der havde købt det. Han kendte ikke maleriets forbindelse til David Cender.

Efter at maleren døde i 1985 i Frankrig, indgik 'Faderen' i de nationale samlinger fra 1988.

Maleren Marc Chagall blev født i Vitebsk i Hviderusland. Foto: STAFF Vis mere Maleren Marc Chagall blev født i Vitebsk i Hviderusland. Foto: STAFF

I begyndelsen af 2022 vedtog det franske parlament enstemmigt en lov, som giver 15 kunstværker, der blev stjålet af nazisterne, tilbage til de rette ejermænd.

David Cenders arvinger besluttede at sælge maleriet. »Det er ikke unormalt, for maleriet kan jo ikke deles – og der er mange arvinger,« siger Jeremiah Evarts, der er viceformand for auktionshuset Phillips.

Chagall malede portrættet af sin far, da han ankom til Paris. Hans værker fra den periode er sjældne.