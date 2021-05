Myndighederne har gjort kort proces med de to såkaldte youtubere på grund af videoen.

Både Josh Paler Lin og Leia 'Lisha' Se er blevet smidt ud af ferieparadiset Bali.

Ifølge CNN er det sket, efter at de lavede en video, hvor de med fuldt overlæg brød de stramme coronarestriktioner, der eksisterer i hele Indonesien. Det er eksempelvis et krav, at man bærer mundbind på offentlige steder som eksempelvis butikker.

Videoen blev midt i april lagt på Josh Paler Lins YouTube-side, der har mere end 3,5 millioner følgere. Her kunne man se ham male et blåt – vellignende – mundbind på Leia 'Lisha' Se.

Masken er ved at blive malet på dette billede. Vis mere Masken er ved at blive malet på dette billede.

Efterfølgende gik Leia 'Lisha' Se ind i et indkøbscenter kun iført det falske mundbind og altså uden et rigtigt ét af slagsen foran næse og mund.

Normalt vil en udlænding få en bøde i omegnen af 400 kroner for det første brud på coronarestriktionerne, og først ved endnu et brud på reglerne kan der blive tale om deportering.

I tilfældet med Josh Paler Lin og Leia 'Lisha' Se tog myndighederne dog ifølge CNN en beslutning om at smide dem begge ud, fordi videoen gik viralt. Og fordi mange millioner mennesker dermed så parret gøre grin med de strikse regler.

Josh Paler Lin slettede igen videoen, men det var altså for sent.

Sådan blev videoen eksempelvis præsenteret på Josh Paler Lins sociale medier, her Facebook. Vis mere Sådan blev videoen eksempelvis præsenteret på Josh Paler Lins sociale medier, her Facebook.

Josh Paler Lin er fra Taiwan, mens Leia 'Lisha' Se har russisk statsborgerskab.

Myndighederne har meldt ud, at begge 'er blevet deporteret' ifølge de pågældende regler.

Josh Paler Lin har siden offentliggjort en videoundskyldning på sociale medier.

»Jeg lavede videoen for at underholde folk, fordi jeg skaber indhold, og det er mit job at underholde folk. Vi vil gerne opfordre alle Indonesien og på Bali til altid at bære masker af sikkerheds- og sundhedsmæssige årsager,« lød det fra Josh Paler Lin.

Han og Leia 'Lisha' Se bar begge masker i dén video.