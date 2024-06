Forbud er en del af en national kampagne i Maldiverne, som finder sted i "solidaritet med Palæstina".

Præsidentkontoret i Maldiverne har søndag oplyst, at landet vil forbyde israelske indrejsende i protest mod den israelske krig i Gazastriben.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Forbuddet er en del af en landsdækkende kampagne i det muslimske land, som finder sted i "solidaritet med Palæstina".

Maldiverne ligger i den nordlige del af Det Indiske Ocean og består af mere end 1000 koraløer og sandbanker. 200 af dem er beboelige. Landet er kendt som en populær og luksuriøs turistdestination.

Præsidenten Mohamed Muizzu har "besluttet sig for at indføre et forbund for (personer med, red.) israelske pas", har en talsperson for præsidentkontoret sagt.

Der står endnu ikke klart, hvornår den nye lov træder i kraft.

Maldiverne afskaffede i 1990'erne et indrejseforbud rettet mod israelske turister.

Israels krig i Gazastriben har varet syv måneder. Den brød ud, efter at Hamas angreb Israel, dræbte cirka 1200 mennesker og tog 250 gidsler 7. oktober sidste år.

Foreløbig har krigen kostet flere end 36.000 palæstinensere livet, lyder det fra de hamaskontrollerede myndigheder i Gaza.

Både oppositionspartier og regerings støttepartier har lagt pres på Muizzu for at gennemføre et forbud.

Officielle tal viser, at antallet af israelske besøgende i Maldiverne faldt til 528 i årets første fire måneder. Det er et fald på 88 procent sammenlignet med samme periode året forinden.

Som svar på forbuddet har en talsperson fra det israelske udenrigsministerium opfordret israelere til at undgå at rejse til Maldiverne.

