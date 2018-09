Maldivernes præsident beskyldes for svindel ved omstridt valg, der er præget af Kinas tilstedeværelse.

Colombo. Valglokalerne blev søndag eftermiddag lukket i Maldiverne efter en tre timers forlængelse af et omstridt valg, der har været præget af politiaktioner vendt mod oppositionen og flere tilfælde af valgsvindel til fordel for landets "stærke mand", præsident Abdulla Yameen.

Republikken Maldiverne i Det Indiske Ocean, der er bedst kendt som et luksuriøst feriemål med paradisiske øer og smukke feriehoteller, har en overvejende muslimsk befolkning.

Øgruppen er stærkt præget af tiltagende rivalisering mellem Indien og Kina, hvor inderne har været de traditionelle partnere.

Men Kina er gået stærkt ind og støtter Yameen's projekter med ny infrastruktur, hvilket har øget Vestens bekymring over Kinas voksende indflydelse og magtudøvelse.

Yameens regering har fængslet mange af præsidentens vigtigste rivaler, deriblandt den tidligere præsident Maumoon Abdul Gayoom.

Yameens udfordrer er den relativt ukendte Ibrahim Mohamed Solih.

Over en kvart million mennesker kunne stemme i omkring 400 valglokaler ved søndagens valg, hvor der var meget stor valgdeltagelse, og hvor valglokalerne blev holdt åbne i tre timer ud over det normale, så alle kom til at stemme.

Den 59-årige Yameen håber at få forlænget sin regeringsperiode med yderligere fem år.

Amnesty International har flere gange advaret Maldivernes regering om, at "verdens øjne" er rettet mod den lille østat.

I 2015 blev Maldivernes tidligere præsident Mohamed Nasheed idømt 13 års fængsel for terroranklager, som organisationen Amnesty International betegner som politisk motiverede.

Året efter fik han lov at rejse til Storbritannien for at modtage lægebehandling, og han har nu fået asyl i landet.

Det var Nasheed, der under klimatopmødet i København i 2009 formåede at sætte det lavtliggende Maldiverne øverst på klimadagsordenen.

Nasheed siger, at søndagens valg er præget af svindel, og han opfordrer ifølge AFP det internationale samfund til ikke at anerkende dets resultat.

/ritzau/Reuters