Opladere til mobiltelefoner kan være farlige. De kan i visse tilfælde være direkte livsfarlige.

I Malaysia har det således i mandags kostet en 16-årig dreng livet, da han fik et elektrisk stød, mens han var ved at lade sin mobiltelefon op.

Mohd Aidi Azzhar Zahrin skulle have høretelefoner på, da mobiltelefonen blev opladet, men et eller andet gik galt, skriver New Straits Times.

Hans mor havde set ham ligge på gulvet, da hun tog afsted på arbejde inden kl. otte om morgenen.

Mobiltelefon med høretelefoner (Arkivfoto). Foto: Shutterstock Vis mere Mobiltelefon med høretelefoner (Arkivfoto). Foto: Shutterstock

Men hun troede, at han lå og sov, står der i politiets rapport.

Imidlertid blev hun senere utilpas og besluttede sig for at køre hjem og tjekke drengen kort før kl. 13.

Den 51-årige mor opdagede til sin skræk, at sønnen var død.

»Da hun kom hjem, fandt hun ham i samme position. Hun prøvede at vække ham, men da hun rørte ved ham, føltes hans krop kold,« sagde betjenten Anuar Bakri Abdul Salam til New Straits Times.

Drengens mor kontaktede straks en klinik, og en læge blev sendt til huset, hvor han lå livløs på gulvet.

»Han blev undersøgt, men der blev ikke fundet nogen tegn på skader. Men han blødte ud af sit venstre øre,« sagde politimanden.

Han fortalte også, at drengen havde haft høretelefonerne på, mens hans mobiltelefon ladede op. Han havde formentlig være død i flere timer.

»Et ligsyn på hospitalet viste, at drengen var død af et stød,« sagde Anuar Bakri.