En malaysisk pusher, der har fået tilnavnet 'Ismanden', er torsdag blevet dødsdømt i Thailand. Han blev dømt for at have haft et helt narkotikanetværk, der hvidvaskede narkopenge til helt legale forretninger.

Han hedder Tun Hung Seong, og han blev anholdt i april sidste år efter et tip om, at han havde hyret en mand til at smugle næsten 300 kilo krystalmeth (et narkotikum) - bedre kendt som 'Is' - gennem det farlige sydlige Thailand. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Thailands sydligste provinser har i godt 15 år været præget af en borgerkrigslignende tilstand, hvor islamistiske oprørere dræber betjente og militærfolk. Næsten 7.000 mennesker er blevet dræbt siden 2004.

Efterforskerne var overbevist om, at han fik hvidvasket sine penge gennem karaokebarer, hoteller og restauranter på den malaysiske side af grænsen.

Retten i Bangkok dømte den 65-årige Tun sammen med to thailandske kvinder og en taiwansk mand.

Alle fire fik dødsdomme, men taiwaneren og den ene thaikvinde slap med livstid i fængsel. Det var en tak for deres samarbejde under efterforskningen.

Thailand henrettede sin første fange siden 2009 i juni i år.