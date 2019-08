15-årig Nora Quoirin, der på mystisk vis forsvandt fra sine forældre på et ferieresort, døde tilsyneladende af sult og stress.

En obduktion viser samtidig, at pigen var i live i en uge, efter hun forsvandt, fortæller politiet i Malaysia, ifølge britiske Daily Mail.

Der skulle angiveligt ikke været fundet tegn på, at den irsk-franske, pige er blevet voldtaget eller er blevet kidnappet. Hun led ikke desto mindre det, der må have været en frygtelig død.

Liget viste tegn på indvendige skader forårsaget af manglende føde og stress.

15-årig Nora Quoirin er forsvundet fra sit hotelværelse på Malaysia. Vis mere 15-årig Nora Quoirin er forsvundet fra sit hotelværelse på Malaysia.

Sagen har vakt opsigt, efter den udviklingshæmmet og yderst sårbare pige på mystisk vis forsvandt fra ferieresortet The Dusun i naturreservatet Berumbun Forest Reserve syd for Kuala Lumpur.

Hun tjekkede ind med sine forældre og søskende lørdag 3. august. Familien gik i seng sent lørdag aften, men da de vågnede søndag morgen 4. august, var Nora sporløst forsvundet.

På trods af en 300 mand stor eftersøgningsaktion med hunde, droner og helikoptere skulle der gå 10 dage, inden liget af pigen blev fundet nøgen tæt på et mindre vandfald. Hun blev tirsdag spottet af en vandrer i et område, som eftersøgningsfolkene allerede havde undersøgt.

Forældrene har undervejs i hele forløbet været overbevist om, at pigen har været udsat for en forbrydelse.

Forældrene ønsker svar på, hvor længe Nora har ligget der, og om hun har været der hele tiden, eller er der en eller flere, der har placeret hendes lig der efterfølgende?

Da Nora forsvandt, var hun iført undertøj, men da hun blev fundet, var hun nøgen.

En talsmand for familien siger til britiske The Sun, at de stadig har en masse spørgsmål.

»Et af dem går på, om liget hele tiden har været der (hvor det blev fundet, red.), eller om der er en kriminel involveret? Blev liget dumpet der bagefter?« forklarer Matthew Searle på vegne af forældrene.