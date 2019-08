I lang tid var det eneste spor efter den irske teenager Nora Quoirin et åbent vindue og et par fingeraftryk.

Siden har en omfattende eftersøgning arbejdet på at finde den 15-årige pige i området omkring det ferieresort i Malaysia, hvor hun forsvandt 4. august.

I dag tirsdag - mere end en uge senere - har politiet fundet liget af den forsvundne pige i det omkringliggende skovområde.

Det lokale politi har efterfølgende oplyst, at pigens forældre har identificeret liget.

15-årige Nora, som er forsvundet i Maylaysia. Foto: HO Vis mere 15-årige Nora, som er forsvundet i Maylaysia. Foto: HO

I dagene op til har op mod 350 mennesker deltaget i eftersøgningen af pigen, der har særlige behov, og som i lang tid var frygtet kidnappet.

Den irsk-franske familie fra London var netop ankommet til hotellet The Dusun i naturreservatet Berumbun Forest Reserve syd for Kuala Lumpur.

Næste morgen var deres 15-årige datter forsvundet sporløst fra sit værelse. Hun blev af sin familie beskrevet som udviklingshæmmet og ekstrem sårbar. Pigens forældre mente derfor heller ikke, at hun på egen hånd ville have forladt hotellet.

Liget af Nora Quoirin blev tirsdag fundet to kilometer fra ferieresortet, hvor familien boede. Man ved på nuværende tidspunkt ikke noget om dødsårsagen.

Foto: FAZRY ISMAIL Vis mere Foto: FAZRY ISMAIL

Mandag havde hendes forældre udlovet en dusør på over 80.000 kroner til den, der kunne hjælpe dem i eftersøgningen af deres datter.

Onsdag i sidste uge gik Noras tante ud i offentligheden med en erklæring fra hendes forældre:

'Det her er ekstremt traumatisk for hele familien. Meabh og Sebastien (Noras forældre, red.) er forståelig nok knuste og for oprørte til at udtale sig personligt lige nu. Men vi må holde håbet oppe og beder om, at alle holder Nora i deres tanker og fortsætter med at støtte eftersøgningen.'

Familien var i Malaysia på en to ugers ferie med Nora og hendes to mindre søskende.