Malaysisk politi gennemførte i maj historisk stor beslaglæggelse hos skandaleramt ekspremierminister.

Kuala Lumpur. Smykker, penge og andre værdigenstande, der i maj blev konfiskeret i den tidligere malaysiske premierminister Najib Razaks ejendomme, havde en værdi på op mod 273 millioner dollar, godt 1,7 milliarder kroner.

Det gør det til den største beslaglæggelse nogensinde i Malaysia.

Det oplyser malaysisk politi ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Chefen for politiet oplyser, at 12.000 smykkegenstande blev beslaglagt på seks forskellige ejendomme.

Alene smykkerne udgør en værdi på mindst 700 millioner kroner.

Ifølge det malaysiske politi blev 567 håndtasker også konfiskeret fra ejendommene.

Værdien af taskerne af mærket Hermes har en værdi på omkring 80 millioner kroner.

- Den totale værdi af genstandene ligger mellem 910 millioner og 1,1 milliarder ringgit (1,4-1,7 milliarder kroner), siger Amar Singh, chef for afdelingen for økonomisk kriminalitet i Malaysia.

Najib Razak, der uventet tabte parlamentsvalget i Malaysia i maj, er blevet beskyldt for at svindle for hundredvis af millioner dollar gennem det statslige vækstinitiativ 1 Malaysia Development (1MDB).

Her satte Najib Razak sig selv som bestyrelsesformand, skriver nyhedsbureauet AP.

Initiativet har begravet sig selv i en gæld på flere milliarder dollar. Imens lyder anklagerne på, at næsten 700 millioner dollar af initiativets penge er endt på Najib Razaks bankkonto.

Najib Razak, hvis fulde navn er Haji Mohammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, nægter at have gjort noget ulovligt. Han også blevet frikendt i en undersøgelse, som den malaysiske regering har foretaget.

De malaysiske myndigheder har på grund af efterforskningen udstedt et udrejseforbud for den tidligere premierminister.

/ritzau/