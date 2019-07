Efter blot to år på tronen valgte den malaysiske konge Sultan Muhammad V i januar at abdicere som den første i landets historie, siden det blev uafhængigt i 1957.

Årsagen blev aldrig offentliggjort, men kort forinden giftede den 49-årige konge sig med en 25-årig russisk tidligere skøndhedsdronning.

Forholdet blev omtalt i medier verden over, og der blev delt både afslørende billeder og sladderhistorier om Sultan Muhammad V's hustrus seksuelle 'aktiviteter' i forbindelse med et realityshow, hun har deltaget i.

Kærligheden overkom dog kritikken, og i maj måned kunne parret offentliggøre, at den 25-årige russiske kvinde ved navn Oksana Voevodina havde født parrets første barn.

Vis dette opslag på Instagram fra Oksana Voevodina (@rihanapetra) den 9. Jun, 2019

Nu er den omtalte romance dog endt i strid modvind. Det skriver News.com.au.

Ifølge det australske medie har der længe været rygter om problemer i forholdet, og parret er - ifølge lokale malaysiske medier - angiveligt allerede blevet skilt.

The New Straits Times skriver, at skilsmissen blev registreret den 1. juli. Dog har hverken Sultan Muhammad V eller Oksana Voevodina kommenteret påstanden.

Oksana Voevodina har flere gange tidligere delt billeder af hende og den tidligere konge med sine flere end 370.000 følgere på Instagram.

Vis dette opslag på Instagram fra Oksana Voevodina (@rihanapetra) den 6. Jul, 2019

Et af de seneste opslag, hun har lagt op på det sociale medie, adskiller sig dog fra de andre, da hun har skrevet en lang fortælling om sig selv og hendes uddannelsesbaggrund.

'Som teenager begyndte jeg på Oxford-sommerskole for at studere engelsk, og i 2009 flyttede jeg til Moskva, hvor jeg studerede på Plekhanov Russian University of Economics,' skriver hun blandt andet.

Flere af hendes følgere har forsøgt at spørge hende, om hun er blevet skilt fra Sultan Muhammad V, men i skrivende stund har Oksana Voevodina ikke besvaret de mange henvendelser.

Sultan Muhammad V var Malaysias 15. konge. Han blev taget i ed i december 2016, men abdicerede den 6. januar i år.

Rollen som konge i Malaysia er primært ceremoniel. Det er dog samtidig en respekteret post, særligt blandt de muslimske malaysiere.

Det er blandt andet strengt forbudt at kritisere kongehuset.

Malaysia er et konstitutionelt monarki med en særlig og unik ordning, som blandt andet indebærer, at tronen skifter hænder hvert femte år blandt lederne af de ni malaysiske stater.

Systemet har været brugt, siden landet fik sin uafhængighed fra Storbritannien tilbage i 1957.