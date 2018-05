Jeg kan nu trække vejret frit, siger Anwar Ibrahim efter benådning, der kan gøre ham til premierminister.

Kuala Lumpur. Politikeren Anwar Ibrahim er blevet løsladt fra et fængsel i Malaysia efter være benådet.

Dermed er vejen banet for, at han kan afløse den nyvalgte premierminister, Mahathir Mohamad, efter dennes overraskende valgsejr i sidste uge.

Anwar afsonede en dom for sodomi. En anklage som han selv og hans tilhængere i årevis har kaldt opdigtet.

Den 70-årige smilede, da han dukkede op i et mørkt jakkesæt foran et stort opløb af journalister.

Han blev hurtigt kørt væk i en bil for at møde kongen, som formelt er den person, som har benådet ham.

- Jeg kan nu trække vejret frit, sagde Anwar lidt senere.

Her fortalte han også, at han har bilagt sine stridigheder med Mahathir.

Det er noget af en kolbøtte, der er sket i politik i Malaysia.

Den nyvalgte 92-årige premierminister Mahathir har i årevis bekæmpet Anwar. Men han har fuldstændig ændret sit syn på sin yngre kollega, der siden 1990'erne har siddet fængslet på forskellige anklager, herunder sodomi.

Under valgkampen lovede Mahathir, at han ville løslade Anwar og gøre ham til premierminister, når han trækker sig tilbage.

Der har i årevis været spekulationer om, at Mahathir selv stod bag opdigtede anklager mod Anwar. Trods det har forholdet mellem de to i mange år været beskrevet som forholdet mellem far og søn.

Mahathir vendte tilbage til politik for at knække sit tidligere partis monopol på magten, og det gav ham en dramatisk sejr ved valget i sidste uge.

/ritzau/AFP