Malaysia vil ikke være en losseplads for de rige landes plastikaffald, siger landets miljøminister.

Malaysia vil sende 3300 ton plastikaffald tilbage til de rige lande, den kom fra.

Det siger landets miljøminister, Yeo Bee Yin, tirsdag. Han vil sende 60 containere fyldt med plastikaffald tilbage.

- Disse containere blev bragt ulovligt ind i landet under falsk varedeklarering og andre overtrædelser, der går imod vores miljølovgivning, siger Bee Yin.

Malaysia blev sidste år verdens primære destination for plastikaffald, efter at Kina sagde nej til at importere mere.

Det har ført til, at flere genbrugsfabrikker i Malaysia er blevet overfyldt med plastikaffald, og mange samfundsgrupper i landet klager over det miljøskadelige problem.

Det er lande som USA, Storbritannien, Canada og Australien, der får plastikaffaldet retur.

Malaysia er det seneste i rækken af lande, der har sagt nej tak til plastikaffald fra rigere lande.

I sidste uge meddelte Filippinerne, at det vil sende 69 containerne fyldt med plastikaffald tilbage til Canada, hvor det kom fra i 2013 og 2014.

Canada har udtalt, at affaldet blev modtaget med samtykke fra regeringen i Filippinerne. Det nordamerikanske land har dog accepteret at tage imod affaldet.

/ritzau/Reuters