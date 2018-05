Eftersøgningen af MH370, der forsvandt for fire år siden, kan ikke fortsætte evigt, siger transportminister.

Kuala Lumpur. Malaysia vil i næste uge afslutte eftersøgningen af flyet MH370 fra Malaysia Airlines, der forsvandt i marts 2014 med 239 mennesker om bord.

Det oplyser landets transportminister.

Det er et privat amerikansk selskab, Ocean Infinity, der har stået for eftersøgningen siden januar.

Selskabet indledte jagten på det forsvundne fly, et år efter at den officielle eftersøgning - som Malaysia, Kina og Australien stod bag - blev indstillet.

Indtil videre har eftersøgningen ikke resulteret i fund, der kan kaste lys over mysteriet om, hvad der skete med MH370.

Malaysias aftale med Ocean Infinity var, at selskabet skulle lede efter flyet i tre måneder frem til slutningen af april. Det er blevet forlænget to gange, men nu stopper eftersøgningen den 29. maj.

- Der kommer ikke flere forlængelser. Det kan ikke fortsætte for evigt. Lad os vente til 29. maj, og så beslutter vi, hvad vi gør herfra, siger Malaysias nyudnævnte transportminister, Anthony Loke.

Den malaysiske advokat Grace Nathan, hvis mor var om bord på flyet, siger til nyhedsbureauet AFP, at nyheden om, at eftersøgningen indstilles, ikke kommer som en overraskelse.

Men hun ville alligevel ønske, at regeringen ville lade Ocean Infinity fortsætte med at lede.

- Vi kan ikke fortælle regeringen, hvad den skal gøre, men for mig og de øvrige familier er det af mange årsager vigtigt at finde flyet, siger Grace Nathan.

Flyet forsvandt den 8. marts 2014 på vej fra den malaysiske hovedstad, Kuala Lumpur, til Kinas hovedstad, Beijing.

I alt har den officielle og den private eftersøgning taget fire år. Et havområde på 120.000 kvadratkilometer er blevet afsøgt, men uden resultat.

Hidtil har der ikke været nogen gode forklaringer på, hvorfor flyet pludselig forlod sin rute og fløj mod Det Indiske Ocean i stedet for mod Beijing.

Tidligere på måneden bragte programmet "60 Minutes" på den australske tv-kanal 9 News et indslag med fire af verdens førende eksperter i flykatastrofer, som mener at have fundet en forklaring på mysteriet.

Eksperterne mener, at flyets kaptajn, Zaharie Amad Shah, begik selvmord og tog alle de 238 andre om bord med sig i havets dyb.

/ritzau/AP