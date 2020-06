Den 22-årige pakistanske aktivist Malala Yousafzai har taget en grad i filosofi, politik og økonomi på Oxford.

Den pakistanske nobelprismodtager Malala Yousafzai har færdiggjort sine studier på det britiske universitet Oxford.

Det skriver hun fredag i et opslag på Twitter.

Her lyder det desuden, at den 22-årige aktivist vil bruge den næste tid på afslapning, mens hun finder ud af, hvad fremtiden bringer.

- Det er svært for mig at udtrykke min glæde og taknemmelighed nu, hvor jeg har færdiggjort min grad i filosofi, politik og økonomi på Oxford. Jeg ved ikke, hvad der ligger forude, men for nu er det Netflix, læsning og søvn.

Malala Yousafzai blev i 2014 - som 17-årig - tildelt Nobels fredspris for at arbejde for alle børns ret til uddannelse. Hun delte prisen med den indiske børnerettighedsforkæmper Kailash Satyarthi.

Den unge aktivist er fredag blevet lykønsket fra nær og fjern, efter at hun er blevet færdig på det prestigefyldte engelske universitet.

- Tillykke Malala! Det er fantastisk, lyder det fra den indiske filmstjerne Priyanka Chopra, der har 54 millioner følgere på Instagram.

Malala Yousafzai overlevede i 2012 at blive skudt i hovedet af en angrebsmand fra den militante talibanbevægelse.

Hun var blevet et mål, efter at hun som 11-årig havde skrevet for britiske BBC om, hvordan det var at leve under det pakistanske Talibans styre.

En væbnet gerningsmand skød mod hende og to klassekammerater på en bus, efter at han var mødt op ved deres skole.

Malala Yousafzai blev fløjet til et hospital i Pakistan og senere i England, hvor hun gennemgik flere operationer. Efterfølgende gik hun i skole i England, hvor hun altså også endte med at sikre sig en plads på Oxford.

/ritzau/Reuters