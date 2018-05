Makedoniens premierminister siger, at et nyt navn til hans land må godkendes ved folkeafstemning.

Skopje. Makedoniens premierminister siger, at han er tæt på at nå til enighed med Grækenland i en mange år lang strid om hans lands navn. Men han pointerer, at et nyt navn til Makedonien må godkendes ved en folkeafstemning.

- En folkeafstemning om løsningen på navnestriden skal afholdes i september eller oktober, siger premierminister Zoran Zaev.

Han siger, at regeringen aldrig har været nærmere enighed med grækerne om den betændte strid. Navnestriden har forhindret makedonsk medlemskab af både EU og Nato.

Zaev trækker med sin udtalelse lidt i land i forhold til, hvad han sagde i maj. Dengang erklærede han, at han allerede var nået til enighed med sin græske modpart, premierminister Alexis Tsipras, om en løsning.

Grækenland har i mange år været stærkt utilfreds med naboen, der insisterer på landenavnet Makedonien. Striden skyldes, at Makedonien også er navnet på en græsk region.

Den eksjugoslaviske republik har fire forslag til nyt navn: Republikken Nordmakedonien, Øvre Makedonien, Vardar Makedonien og Republikken Makedonien.

Grækenland kan som alle andre medlemmer af EU og Nato nedlægge veto mod kandidatlande. Grækerne mener, at det kan opfattes sådan, at makedonerne med landenavnet og med punkter i landets forfatning gør krav på græsk territorium.

Makedonien har omkring to millioner indbyggere.

