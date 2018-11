Nikola Gruevski har fået en arrestordre på nakken, efter han ikke er mødt op til afsoning af fængselsstraf.

Makedoniens indenrigsminister har udstedt en arrestordre på den tidligere premierminister Nikola Gruevski.

Det sker, efter han fredag undlod at møde op til afsoning af en straf på to års fængsel for korruption.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

48-årige Nikola Gruevski var premierminister i landet fra 2006 til 2016 og leder af det nationalistiske parti VMRO indtil sidste år.

I maj i år afgjorde en domstol i Skopje, at Gruevski i 2012 havde misbrugt sin magt i forbindelse med erhvervelsen af en skudsikker Mercedes-Benz til en værdi af knap 5,5 millioner kroner.

Sagen i maj var den første af fem mod den mangeårige leder af landet. Andre sager omhandler bestikkelse og ulovlige aflytninger af tusindvis af borgere.

Tre af sagerne er endnu ikke afgjort.

/ritzau/