En tidligere politiker fra Sverigedemokraterna er blevet tiltalt i en sag om et makabert drab.

Det beretter Expressen.

Forbrydelsen blev opdaget, da der i september sidste år blev fundet en kropsdel flydende i Kalbergskanalen i Stockholm.

Ifølge Aftonbladet var der tale om personens afskårne hoved, som flød rundt i en plastikpose.

Den tidligere politiker har ifølge anklageskriftet i sit eget hjem i Nyköping skudt sit offer, som var en tidligere kollega, i hovedet mellem 30. august og 16. september.

Herefter parterede han ifølge anklageren liget i adskillige dele for siden at dumpe dem forskellige steder i Stockholm- og Nyköping-området.

Angiveligt spredte den nu sigtede ligdelene rundt omkring over en periode på adskillige måneder mellem slutningen af august og frem til slutningen af oktober sidste år.

Manden blev anholdt af svensk politi i november. Der er tale om en lokalpolitiker fra Sverigedemokraterna i Nyköping, som man ikke sætter navn på.

Vedkommendes medlemskab af højre-partiet er siden blevet suspenderet, mens sagen efterforskes.

Ofret, en mand i 60erne, var ifølge avisens oplysninger en tidligere kollega, dog ikke fra vedkommendes politiske karriere.

Den drabstiltalte mands forsvarsadvokat Louise Gunvén ønsker ikke over for Aftonbladet at afsløre, hvordan han forholder sig til tiltalen.

Han vil fremlægge sin version af begivenhederne, når hovedsagen begynder, oplyser Louise Gunvén.