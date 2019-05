Af jord er du kommet - til kompost skal du blive.

Dette er i hvert fald muligt, hvis man bor i Washington, som er den første amerikanske stat nogensinde til at tillade, at man bruger døde menneskekroppe som kompost.

Tirsdag underskrev statens guvernør, Jay Inslee, under på lovgivningen, der konkret betyder, at borgerne i Washington snart kan se frem til at bruge kompostjord af døde kroppe i deres haver.

Ifølge AFP tager det under 30 dage for en menneskekrop at blive lavet om til kompost.

Loven træder i kraft den 1. maj 2020 og har - udover at være et alternativ til en traditionel begravelse eller kremering - til formål at sikre en lavere CO2-udledning.

Det fortæller Katrina Spade, der er stifter firmaet ved navn 'Recompose', som tilbyder den alternative brug af afdøde.

»Ideen om at komme tilbage til naturen så direkte som muligt og være en del af livets cyklus er meget smuk,« siger hun til nyhedsbureauet.

Det er forskere på Washington State University, der har udviklet den CO2-besparende og lidt morbide metode, som foregår således, at de døde menneskekroppe bliver lagt ned i en tætlukket og sekskantet stålcontainer.

Beholderen er fyldt med planten lucerne, træflis og halmstrå, der kan nedbryde kroppene, og på under en måned er kroppene forvandlet til muld i en mængde af omkring to fyldte trillebører.

Under en traditionel begravelse, hvor den afdøde bliver placeret i en kiste og begravet i jorden, tager det meget længere tid, før selve knoglerne og tænderne er nedbrudt, men det er altså dette, som forskerne på det amerikanske universitet i Washington har fundet løsningen på.

»Vores system skaber et perfekt miljø for varmeelskende organismer og gavnlige bakterier, der bryder alt ned hurtigt,« siger Katrina Spade til AFP.

En tilsvarende metode er i øvrigt blevet brugt i årtier, når det kommer til nedbrydning af landbrugsdyr, men nu er det altså menneskenes tur - i hvert fald i Washington.