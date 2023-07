Tirsdag morgen klokken 08.30 lokal tid fik politiet i Roda de Berà, syd for Barcelona, en markaber anmeldelse.

Det var en kommunalansat, der opdagede resterne af et barnelig på stranden og derfor slog alarm. Det skriver den spanske netavis Noticias.

I en besked på Twitter oplyser myndighederne i kommunen, at barnet menes at være mellem to og tre år.

Desuden beder de turister og lokale beboere om at holde sig væk fra stranden, mens området undersøges, og resterne flyttes.

Us informem que aquesta matinada ha aparegut a la riba del mar, a la platja Costa Daurada, el cadàver d'un nen d'entre dos i tres anys d'edat.

La zona està perimetrada i s'està a l'espera que el jutge faci l'aixecamenet del cadàver.



Us demanem que eviteu anar-hi

Barnet siges at mangle flere kropsdele, herunder hovedet. Resterne er nået langt i nedbrydningsprocessen, rapporterer lokale medier.

»Det eneste, vi kan bekræfte i øjeblikket, er, at liget af et barn er blevet fundet på Roda de Berà-stranden i Tarragona-provinsen. Sagen er ved at blive efterforsket,« siger en talsmand for den spanske civilgarde.

Byens borgmester, Pere Virgili, siger til den spanske Noticia, at en af ​​hypoteserne er, at barnet har været om bord på en migrantbåd.

Endvidere oplyser Virgili, at drengen var iført tøj, der ikke tyder på, at han kan have været bosat i kommunen.

Liget vil blive obduceret, og læger vil forsøge at fastslå, hvor længe drengen havde været i vandet, før han blev skyllet op på turiststranden.

For bare lidt over en uge siden dukkede liget af en kvinde op på en strand i Tarragona.

Her mener dog politiet ikke, at de to lig har noget med hinanden at gøre, skriver El Pais.

Flere migrantbåde, der har kurs mod Spanien fra Afrika, er lige nu savnet.