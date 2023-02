Lyt til artiklen

De fleste mener, at rotter er et skadedyr, der hellere end gerne må udryddes.

Men en person i den norske by Bergen har et noget andet syn på dyret, og det kommer til udtryk på en række interessante måder.

Torsdag dukkede en minikirkegård med ti grave, hvorpå der var sat små trækors, op i Bergen Bypark.

Det skriver Dagbladet.

Personen, der står bag, er indtil videre ukendt, men vedkommende har en Instagram-profil, som hedder Rottebyen..

Her er der blevet delt flere videoer af aktivistiske aktiviteter for rotterne. Blandet andet graffiti med ordene 'rotterne lever' og en video, hvor en person lægger tomme rottefælder ud i et tog i Bergen.

Personen, som ifølge Dagbladet er en mand, er imod de mange tiltag, som Bergen Kommune i den senere tid har gjort for at mindske en stigende rottebestand i byen.

»Jeg har fået alle mulige reaktioner,« forklarer han til mediet og sætter ord på sin bevæggrund for aktivismen..

»Rotter er lette at elske, og de er lette at hade, men de er levende dyr, og ligesom os mennesker har de en personlighed og følelser.«

Han er tidligere blevet meldt til politiet, fordi han ødelægger de fælder, som kommunen sætter ud.

Det er dog ikke noget, der rører ham, og han går mere op i, hvad der sker med rotterne, hvis han ikke gør noget.

Fra kommunens side bekræfter de, at de har anmeldt manden, og de er da heller ikke begejstrede for det seneste stunt med kirkegården i byparken.

»Det er ikke godt, at nogen graver og ødelægger plænen. Det er lige midt i centrum. I vores øjne er det hærværk,« lyder det fra medarbejderen Trude Jordal.