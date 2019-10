En tyrkisk offensiv i Syrien kan give Islamisk Stat nyt liv, vurderer militæranalytiker.

Gør Tyrkiet alvor af en varslet militær offensiv i Syrien, risikerer det at puste nyt liv i Islamisk Stats tilstedeværelse i den østlige del af landet.

Det vurderer Mikkel Storm Jensen, der er major og analytiker ved Forsvarsakademiet, som følger konflikten i Syrien fra et militært perspektiv.

- Der er en stor risiko for, at de kurdiske sikkerhedsstyrker, der hjælper amerikanerne med at holde Islamisk Stat nede i hele det østlige Syrien, vil blive taget ud til andre opgaver.

- De vil formentlig blive trukket op til den tyrkiske grænse. Dermed vil Islamisk Stat få fjernet foden fra struben i det område, siger majoren.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, meddelte lørdag, at hans militær inden længe vil gå ind i de kurdisk-kontrollerede egne af Syrien.

Målet er at angribe kurdiske militser og skabe en såkaldt sikkerhedszone i området mellem Tyrkiet og Syrien.

Mikkel Storm Jensen tilføjer, at det også er kurderne, der bevogter og passer store lejre for IS-sympatisører.

- De vil få svært ved at afsætte ressourcer til det, hvis de skal bruge kræfter på at slås med tyrkerne ved grænsen, siger majoren.

Tyrkiet ser den kurdiske YPG-milits som en trussel og betragter den som en del af det forbudte Kurdiske Arbejderparti (PKK), uddyber Storm Jensen.

Men kurderne er en vigtig samarbejdspartner for USA i kampen mod Islamisk Stat, tilføjer han.

Egentlig havde USA og Tyrkiet i august indgået en aftale om at etablere en sikkerhedszone i det nordligste Syrien op til grænsen mod Tyrkiet.

Men USA har siden valgt at trække sine topper ud af området og overlade det til tyrkerne.

Søndag advarede den amerikanske præsident Donald Trump på Twitter om, at han vil ødelægge Tyrkiets økonomi, hvis tyrkerne foretager sig noget, som han mener, er over grænsen.

Det er svært at tyde, hvad det egentlig er, at præsidenten mener, når "grænsen" ikke er defineret, påpeger militæranalytikeren.

