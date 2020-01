Torsdag aften lød det fra flere amerikanske sikkerhedskilder, at flyulykken i Iran onsdag morgen kan være forårsaget af et iransk missil, der ved en fejl er blevet sendt afsted.

Og det er ikke usandsynligt, at den forklaring stemmer overens med virkeligheden, vurderer major Karsten Marrup, chef for Center for Luftoperationer ved Forsvarsakademiet.

»Min vurdering er, at forsvaret på deres missilforsvarssystem har set noget, som det troede var et amerikansk fly, der ville gengælde angrebene på militærbaserne.«

Kort forinden flystyrtet havde Iran sendt missiler mod amerikanske militærbaser i Irak som modsvar på USA’s angreb og drab på militærleder Qassem Soleimani sidste fredag.

Her vragdele fra det Ukraine International Airlines flight PS752, et Boeing 737-800-fly, der styrtede ned onsdag morgen. Foto: IRAN PRESS Vis mere Her vragdele fra det Ukraine International Airlines flight PS752, et Boeing 737-800-fly, der styrtede ned onsdag morgen. Foto: IRAN PRESS

»Jeg kan ikke forestille mig andet, end at det iranske luftforsvar har været ekstra meget på stikkerne, efter det har angrebet de to militærbaser,« vurderer majoren.

Han uddyber, at forsvaret formentlig har kunnet se passagerflyet i systemet, som dog ikke viser konkret, hvilken type fartøj der er tale om.

Det skal andre systemer identificere, og det kan være her, fejlen er sket.

De iranske myndigheder har efter flystyrtet, der kostede i alt 176 personer livet, meldt ud, at det var en mekanisk fejl på en af flyets motorer, der var skyld i ulykken.

Her resterne af en af flyets motorer. Foto: IRAN PRESS Vis mere Her resterne af en af flyets motorer. Foto: IRAN PRESS

Men den forklaring har flere eksperter og myndigheder svært ved at tro på.

Donald Trump har ligeledes udtalt, at han ikke tror på den.

Det er da også embedsmænd fra USA’s sikkerhedsstyrker, der torsdag har sået tvivl om forklaringen.

»Den rygende pistol i denne sag er, at amerikanerne siger, at deres satellitter har opfanget to missiler, der er blevet sendt afsted i tidsrummet,« fortæller Karsten Marrup og fortsætter:

En redningsarbejder samler vragdele sammen ved nedstyrningsstedet i Teheran tæt på Imam Khomeini-lufthavnen. Foto: AFP Vis mere En redningsarbejder samler vragdele sammen ved nedstyrningsstedet i Teheran tæt på Imam Khomeini-lufthavnen. Foto: AFP

Derudover er der i samme forbindelse blevet tændt for en luftforsvarsradar, der kan følge missilerne,«

At Iran samtidig nægter at udlevere de to sorte bokse, der var om bord på flyet, taler kun yderligere for, at der ligger noget andet end en mekanisk fejl bag ulykken.

Ved at nægte at udlevere de to bokse, kan Iran købe sig tid til eventuelt at slette data på dem, vurderer Karsten Marrup.

»Sorte bokse er designet til at overleve selv voldsomme styrt, så det virker mistænkeligt, at de skulle være blevet beskadiget og endnu mere mistænkeligt, at iranerne nægter at udlevere dem.«

Redningshold arbejder på stedet, hvor det ukrainske fly styrtede ned i Teheran. Foto: AFP Vis mere Redningshold arbejder på stedet, hvor det ukrainske fly styrtede ned i Teheran. Foto: AFP

Såfremt meldingerne, som altså endnu ikke er bekræftet fra officielt hold, er korrekte, er Karsten Marrup dog ikke i tvivl om, at der er tale om en fejl.

Sagen vil nemlig fremstille det iranske forsvar i et meget negativt lys. Ikke kun udadtil, men også internt i landet.

»Lige nu har Iran behov for et narrativ, hvor det har hævnet angrebet på militærleder Qassem Soleimani,« siger han og fortsætter:

»Forsvaret har blandt andet meldt ud, at det har slået 80 amerikanske soldater ihjel - hvilket ikke har noget på sig. Hvis det så i stedet er kommet til at slå 80 iranere ihjel, er det superuheldigt for det narrativ, de gerne vil skabte.«