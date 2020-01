Da 176 personer onsdag morgen klokken satte sig ombord et Boeing 737-fly i Irans hovedstad Teheran, var flyet en time forsinket.

»Min egen teori er, at det har haft afgørende indflydelse,« siger chef for Center for Luftoperationer ved Forsvarsakademiet, Major Karsten Marrup.

Kun to minutter efter flyet lettede, styrtede det. Alle 176 passagerer omkom.

Mere og mere tyder på, at det var iranerne selv, der nedskød flyet ved en fejl med et jord-til-luft-missil.

Og er det tilfældet, kan flyets forsinkelse have spillet en afgørende rolle, forklarer Major Karsten Marrup.

Et billede af et barns sko fra området, hvor flyet styrtede ned. Foto: BORNA GHASSEMI Vis mere Et billede af et barns sko fra området, hvor flyet styrtede ned. Foto: BORNA GHASSEMI

»En radar kan ikke umiddelbart se forskel. Den kan bare se, at noget kommer flyvende. Der skal være en transponder, som er en lille radio, der sender en kode ud på fire tal, som fortæller, hvad det er for et fly. Den kode med de fire tal skal man så koble med en flyveplan,« siger majoren og uddyber:

»Men hvis flyveplanen ikke blev opdateret med forsinkelsen, kan det have set ud som om, passagerflyet var passeret en time tidligere.«

Karsten Marrup fortæller, at Iranerne var enormt bange for, at amerikanerne skulle angribe dem, og at man derfor kan forestille sig, at de affyrede missilet, fordi de forvekslede det forsinkede passagerfly med et amerikansk fly, der ville dem ondt.

Fredag udtalte talsmanden for den iranske regering, Ali Rabiei ifølge nyhedsbureauet Reuters, at alle meldinger om, at Iran selv har skudt flyet ned er: ‘psykologisk krigsførelse mod Teheran.’

Og Karsten Marrup tvivler på, at det vil ændre sig, uanset hvor mange videoer, billeder og lignende, der dukker op, som viser det modsatte.

»De kommer sikkert aldrig til at indrømme det, ligesom russerne stadig ikke har indrømmet, at de skød det malaysiske passagerfly, der fløj over Ukraine, ned.«

Iran har meddelt, at de vil beholde flyets sorte bokse.