En påstået bombetrussel blev først sendt, efter at Hviderusland tvang Ryanair-fly til jorden, lyder det.

En besked med en påstået bombetrussel mod et Ryanair-fly blev først sendt, efter at flyet blev omdirigeret af hviderussiske kampfly.

Sådan lyder det torsdag fra en schweizisk mailudbyder.

Udbyderen ved navn Proton Technologies har undersøgt Hvideruslands påstand, om at den militante Hamas-bevægelse sendte en bombetrussel mod flyet, og at det var årsagen til, at det måtte omdirigeres.

Men den påståede trussel indløb altså efter Hvideruslands ordre, lyder det.

Flyet var søndag på vej fra Grækenland til Litauen, da to hviderussiske kampfly tvang det til at lande i Hvideruslands hovedstad, Minsk.

Om bord på flyet var den hviderussiske aktivist Roman Protasevitj, der har været efterlyst af regeringen. Han blev anholdt, da flyede landede i Minsk.

Hamas har afvist af have kendskab til nogen bombetrussel.

Det London-baserede forskningscenter Dossier Center offentliggjorde onsdag en besked, der skulle være den påståede trussel fra Hamas.

Beskeden var sendt, 24 minutter efter at de hviderussiske myndigheder advarede flyets besætning om, at der var en bombe om bord.

Schweiziske Proton har ikke uddybet sine fund særligt, andet end at beskeden blev sendt efter ordren om omdirigering fra Hviderusland.

- Vi har ikke set troværdige beviser for, at de hviderussiske påstande er sande, skriver selskabet i en udtalelse.

EU's stats- og regeringsledere arbejder i øjeblikket på at ramme Hviderusland med nye sanktioner efter episoden.

