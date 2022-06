Lyt til artiklen

Paladser, yachter og vinmarker.

Alt sammen aktiver til en større milliardsum på 32 milliarder kroner, der angiveligt er Vladimir Putins, men stillet til rådighed af venner og oligarker i hvad der ser ud til at være et form for uformelt netværk af skuffeselskaber. Hvor blandt andet det mægtige Gelendzhik-palads ved Sortehavskysten på 17.691 kvadratmeter er en del af aktiverne.

Det skriver The Guardian.

Et digitalt spor ser nu ud til at antyde, at en række gigantiske feriehuse og andre aktiver, der angiveligt bruges af den russiske præsident, og som ifølge tilgængelige optegnelser tilhører eller har været ejet af separate enkeltpersoner, virksomheder og velgørende organisationer, er forbundet via et fælles e-mail-domænenavn: LLCInvest.ru.

Et udpluk af lækkede mailkorrespondancer fra september sidste år tyder yderligere på, at direktører og administratorer tilknyttet nogle af disse separate enheder, har diskuteret daglige forretningsproblemer, som om de var en del af en enkelt organisation.

En anti-korruptionsekspert i Rusland, som forholder sig anonym på grund af den politiske situation i Moskva, sagde, at resultaterne rejste spørgsmål om, hvorvidt der var et niveau af 'fælles ledelse'.

»LLCInvest ligner mest af alt et kooperativ eller en forening, hvor dets medlemmer kan udveksle fordele og ejendom«, udtalte personen.

Dette er et af Putins formoede paladser. Dette paldas menes at have et samlet areal, der er 39 gange større end Monaco. Foto: Youtube Vis mere Dette er et af Putins formoede paladser. Dette paldas menes at have et samlet areal, der er 39 gange større end Monaco. Foto: Youtube

Efter en årelang undersøgelse har Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) og det russiske nyhedsmedie Meduza identificeret 86 virksomheder og non-profit organisationer, hvis repræsentanter ser ud til at bruge det almindelige LLCinvest-domænenavn, ofte sammen med virksomhedernes e-mail-konti.

LLCinvest er ikke en standard e-mail-udbyder, der er åben for offentligheden såsom Yahoo, men et domæne på en server ejet af Moskomsvyaz, et teleselskab, som har tætte forbindelser til Bank Rossiya.

I næsten to årtier er Putin blevet anklaget for i al hemmelighed at akkumulere enorme rigdomme gennem skuffeselskaber, stråmænd og fuldmagter.

Påstande om en hemmelig præsidentiel formue afvises, og en ejerskabskæde, der fører til Putin, bliver benægtet af russiske talsmænd.

Ifølge OCCRP og Meduza omfatter aktiver knyttet til organisationer eller virksomhedsstrukturerne omkring dem, hvor LLCinvest.ru e-mail-domænet ser ud til at have været i brug.