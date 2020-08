Mahlon Reyes, medvirkende i reality showet 'Livsfarlig fangst', er død i en alder af 38 år.

Han blev den 25. juli hastet på hospitalet, da han pludselig fik et hjerteanfald i sin hjemby Whitefish, Montana.

Den 38-årige fisker genvandt aldrig bevidstheden, så tidligt om morgenen den 27. juli, besluttede hans familie at slukke for respiratoren.

Det bekræfter hans kone over for TMZ og fortæller, at han var omgivet af sine kære, da han døde.

Så vidt familien ved, havde Mahlon Reyes ikke nogen forudgående sundhedsproblemer - i hvert fald ikke nogen, som de mener kan have ført til hjerteanfaldet.

Den endelige dødsårsag er endnu ikke blevet fastslået, da politiet fortsat afventer obduktionsrapporten.

Mahlon Reyes arbejdede på to forskellige krabbebåde, og har siden 2012 medvirket i flere afsnit af reality-programmet 'Livsfarlig fangst', hvor seerne følger fiskerne kamp i det iskolde Beringhav uden for Alaska.

Flere af hans kollegaer mindes ham på sociale medier. Blandt andet fiskeren Nick McGlashan, som har delt et billede af de to på Twitter med teksten: 'Det her sted savner dig. RIP Mahlon.

Den 38-åriges fiskers kone oplyser, at hendes mand skal kremeres, så hans kollegaer, kan sprede hans aske ud over Beringhavet.

Han efterlader sig sin kone og de fire børn.