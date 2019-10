Alberto Fernández tager føring i præsidentvalget i Argentina over landets siddende præsident, Mauricio Macri.

Den venstreorienterede Alberto Fernández står til at vinde præsidentvalget efter søndagens første valgrunde i Argentina.

Det viser de officielle valgresultater, efter at 75 procent af stemmerne talt op.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Fernández står til at få 47,26 procent af stemmerne, mens den siddende præsident, Mauricio Macri, står til at få 41,22 procent af stemmerne.

For at vinde efter den første valgrunde skal en kandidat få mindst 45 procent af stemmerne.

Tusindvis af politiske støtter er mødt op foran hovedkvarteret for Fernández' parti, Frente de Todo, i hovedstaden, Buenos Aires. Her jubler de og fejrer de det forestående magtskifte i landet.

Præsident Macris popularitet er faldet drastisk i løbet af det seneste år, hvor Argentina har kæmpet med recession og en svækket økonomi.

Han sagde, efter at han afgav sin stemme i Buenos Aires søndag formiddag lokal tid, at der var modstridende "visioner for fremtiden på spil" ved præsidentvalget.

Valgdeltagelsen søndag var over 80 procent. Det oplyser Argentinas indenrigsministerium.

/ritzau/