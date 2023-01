Lyt til artiklen

Han nåede kun at være general for de russiske styrker i Ukraine i cirka tre måneder. Sergej Surovikin er nu blevet erstattet af Valerij Gerasimov. En kæmpe fejl af Putin mener en ekspert.

Ifølge Dagbladet skriver den amerikanske forsker, Dara Massicot, der sidder tænketanken Rand Corporation på Twitter:

»De degraderer deres mest kompetente kommandør og erstatter ham med en inkompetent.«

Den tidligere øverstkommanderende, der nu er nummer to ved fronten, Sergej Surovikin, var kendt som 'General Armageddon', men det var altså ikke nok for Putin.

Ifølge Ruslands forsvarsministerium kom udskiftningen for at styrke effektiviteten af de militære operationer i Ukraine. Men ifølge den amerikanske tænketank, Institute for the Study of War, (ISW) kommer udskiftningen nærmere for at imødegå kritik af krigsindsatsen – en kritik der er vokset internt i Rusland.

»Man vil gerne genopbygge de traditionelle magtstrukturer,« skriver ISW.

Flere militærbloggere og lederen af den paramilitære Wagner-gruppe, Jevgenij Prigosjin, har været kritiske over for Surovikin.

Den teori har Jacob Kaarsbo, der er senioranalytiker ved Tænketanken Europa og ekspert i russiske og ukrainske forhold, også tidligere luftet i B.T.

»Forsvarsminister Sjojgu og chefen for generalstaben Gerasimov er begyndt at se Surovikin som en trussel. En række magtfulde meningsdannere i Rusland som bloggeren Igor Girkin og Wagnergruppe-chefen Prigosjin har været meget begejstrede for ham og undtaget ham for ansvar for den elendigt udførte russiske invasion,« sagde Kaarsbo.

Ifølge eksperten kan udskiftningen dog også have mere militære årsager.

»Det kan være, fordi Putin er utilfreds med resultaterne på slagmarken. Ikke mindst fordi Surovikin havde lovet fremskridt andre steder i Ukraine, efter han havde fået lov til at opgive den nordlige del af Kherson,« sagde Kaarsbo.