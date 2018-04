En ny film skildrer de skæbnesvangre timer og dage, der kom til at definere og afgøre Edward Kennedys politiske liv. Filmen er blevet til trods massiv modstand fra 'magtfulde personer.'

Det var en skandale, der rystede hele USA og blev omtalt langt uden for landets grænser, og det kunne da næsten heller ikke blive mere pikant og frygteligt på samme tid:

En gift og fremtrædende politiker fra en af Amerikas mest prestigefyldte og sagnomspundne familier kører galt efter en fest med en ung smuk kvinde i bilen. De ryger ud over en bro og lander i vandet, men det lykkes politikeren, som på det tidspunkt er senator, at redde sig ud af bilen. Den unge kvinde derimod efterlader han til den sikre druknedød i bilen.

Tragediens hovedperson var ingen ringere end Edward (Ted) Kennedy, bror til den myrdede præsident, John F. Kennedy.

Edward Kennedy fotograferet i 1968, året før, han kørte galt med en ung kvinde i sin bil. Foto: AFP Edward Kennedy fotograferet i 1968, året før, han kørte galt med en ung kvinde i sin bil. Foto: AFP

I sommeren 1969 var han til en fest på Chappaquiddick Island nær familiens residens på øen Martha´s Vineyard i Massachusetts sammen med en række personer, der havde arbejdet på hans bror Roberts præsidentkampagne året før.

Filmen, som er navngivet efter øen, skildre den skæbnesvangre episode på øen ud fra hans synsvinkel og forsøger at forstå, hvorfor han reddede sig selv, uden at forsøge at redde den unge kvinde først. Hvorfor han ikke ringede efter hjælp, og hvorfor der skulle gå 10 timer, før han meldte ulykken.

Filmen får premiere i USA i denne uge og i den forbindelse fortæller producer og direktør for Entertainment Studios, Bryon Allen, at han var under massivt pres for at droppe planerne om filmen.

»Desværre var der nogle meget magtfulde mennesker, som forsøgte at lægge pres på mig for at overbevise mig om ikke at udgive filmen. De gik alt for langt for at forsøge at påvirke mig i negativ retning. Jeg gjorde det helt klart, at jeg hverken er til højre eller til venstre. Jeg er for sandhenden.«

Det sagde Byron Allen til magasinet Variety i forbindelsen med forpremieren på filmen.

Den unge kampagne-medarbejder Mary Jo Kopechne, som døde i ulykken. Foto: AFP Den unge kampagne-medarbejder Mary Jo Kopechne, som døde i ulykken. Foto: AFP

Edward Kennedy forklarede selv ved den efterfølgende retssag, at han ikke havde været beruset, men at han havde kørt forkert ud på en uoplyst vej og ud over en bro uden gelænder og derfor endte i vandet. Han hævdede også, at han ikke havde haft et forhold til den unge kvinde, Mary Jo Kopechne. Han forsøgte også at overbevise dommeren om, at han flere gange havde forsøgt at svømme ned til Mary Jo, inden han vendte tilbage til festen for at hente hjælp. De undrede dog flere, at ingen ringede efter hjælp, selv om der var en telefon i hytten, hvor festen blev holdt.

Et par festdeltagere tog med Kennedy ned for at prøve at redde Kopechne ud af bilen, men de måtte opgive, og Kennedy valgte at tage tilbage til sit hotel. Færgen sejlede ikke om natten, så han svømmede over den 500 fod brede kanal. Først mere end 10 timer efter ulykken kontaktede han politiet, men inden da havde han haft tid til at drøfte ulykken med sin advokat, sin familie og den unge kvindes forældre.



Under retssagen erklærede han sig skyldig i at have forladt et ulykkessted, og han fik en dom på to måneders fængsel. Den blev dog senere suspenderet.

Holdet bag filme på den røde røber forud for for-premieren i Californien. Fra nummer to til højre ses producent Byron Allen og længst til venstre Jason Clarke, der spiller Ted Kennedy. Foto: MARK RALSTON Holdet bag filme på den røde røber forud for for-premieren i Californien. Fra nummer to til højre ses producent Byron Allen og længst til venstre Jason Clarke, der spiller Ted Kennedy. Foto: MARK RALSTON



Selv om Edward Kennedy aldrig kom til at afsone sin fængselsdom, blev ulykken alligevel skæbnesvanger for ham. Den var afgørende for, at hans troværdighed og image led et alvorligt knæk, og at det derfor aldrig lykkedes ham at forfølge sine præsidentdrømme. Og den var også en voldsom belastning for hans ægteskab, som senere endte i skilsmisse.

»Hvis du ønsker at forstå Ted, hvem han var før, under og efter, så er det her øjeblikket, man skal undersøge ham. Denne uge eller ti dages periode,« fortalte skuespilleren Jason Clarke til Reuters, da filmen blev vist for et indbudt publikum i Beverly Hills forleden. Det er Clarke, der har hovedrollen som Edward Kennedy.

»Det var i det øjeblik, manden blev skabt,« sagde Jason Clarke.