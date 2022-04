»Jeg forsikrer jer: Der vil ikke blive taget et eneste skridt bagud.«

Sådan lyder det fra den magtfulde leder af russiske republik Tjetjenien, Ramzan Kadyrov – der natten til mandag angiveligt har løftet lidt af sløret for russernes planer fremadrettet.

Det skriver Reuters.

I en video, som Ramzan Kadyrov – der er kendt som en loyal støtte til Ruslands præsident, Vladimir Putin – har delt på beskedtjenesten Telegram, fortæller han, at de russiske styrker på et tidspunkt igen vil indlede en offensiv i forsøget på at erobre Ukraines hovedstad, Kyiv.

ARKIVFOTO fra 2011 af Vladimir Putin og Ramzan Kadyrov under et møde i Moskva. Foto: YANA LAPIKOVA Vis mere ARKIVFOTO fra 2011 af Vladimir Putin og Ramzan Kadyrov under et møde i Moskva. Foto: YANA LAPIKOVA

Men ikke kun mod Kyiv:

»Der kommer en offensiv. Ikke kun mod Mariupol, men også mod andre steder, byer og landsbyer,« hævder Kadyrov i videoen og tilføjer:

»Luhansk og Donetsk – vi vil fuldkommen befri dem i første omgang. Og så tage Kyiv og alle andre byer.«

Derudover tilføjer Ramzan Kadyrov, der ifølge Reuters tidligere har beskrevet sig selv som Putins 'fodsoldat', at der ikke er nogen tvivl om Kyiv:

Arkivfoto af Ramzan Kadyrov fra 2022. Foto: Musa Sadulayev Vis mere Arkivfoto af Ramzan Kadyrov fra 2022. Foto: Musa Sadulayev

»Jeg forsikrer jer: Der vil ikke blive taget et eneste skridt bagud,« siger den tjetjenske leder, der kort efter Ruslands invasion sendte styrker til Ukraine for at hjælpe russerne.

Hans påstande er ikke bekræftet af andre kilder.

